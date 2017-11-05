Londra'da 'Balfour' Protestosu

Filistin Dayanışma Kampanyası'nın düzenlediği, El Aksa'nın Dostları (FOA), Britanya Filistin Forumu (PFB), Britanya Müslüman Birliği (MAB) ve Savaşı Durdur Koalisyonu'nun destek verdiği gösteri ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde başladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride eylemciler, Piccadilly Caddesi üzerinden Trafalgar Meydanını ve başbakanlık binası 10 Numara'yı geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

Yaklaşık 4 saat süren protesto gösterisinde, "Özgür Filistin", "Filistin için adalet", "İsrail, terörist bir devletsin" sloganları atan eylemciler, Filistin bayrakları ve üzerinde "Filistin'e destek", "May ile Netanyahu, kendinizden utanın", "İsrail'in işgali son bulsun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstercilerle önlerine çıkan İsrail yanlısı grup arasında arbede yaşandı. Polis, gruplar arasında kordon oluşturdu.

Corbyn'den destek mesajı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de protestoya yolladığı video mesajıyla destek verdi.

Balfour Deklarasyonu'nu "Ortadoğu'nun modern tarihini şekillendiren bir vaat" olarak nitelendiren Corbyn, "Bunun bir tarafta kutlanırken, diğer tarafta bir felaket olarak anılıyor olması devam eden trajediyi yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Corbyn mesajında, Filistin topraklarında süren işgalin, yasa dışı yerleşimlerin ve Gazze'ye uygulanan ablukanın sona ermesi için uluslararası baskının artırılması çağrısında da bulundu.

Gösteriye destek verenlerden yazar Justin Butcher, AA muhabirine, Balfour Deklarasyonu'nu kınamak üzere gösteriye katıldığını söyledi.

Bir grup arkadaşıyla Filistin'in durumuna dikkat çekmek üzere Birleşik Krallık'tan Filistin'e yürüdüğünü belirten Butcher, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgalinin yıl dönümü olan 5 Haziran'da Londra'dan yola çıktıklarını ve Türkiye'de dahil olmak üzere 11 ülkeden geçerek Balfour Deklarasyonu'nun yıl dönümünde Kudüs'e ulaştıklarını söyledi.

"İsrail dev, korkunç bir zorba"

Oyuncak üreticisi Rachel Drean da kayınvalidesinin Filistinli olduğunu belirterek, İsrail devletinin politikaları yüzünden hakları ellerinden alınan tüm Filistinlilerin seslerini duyurmak ve onları savunmak amacıyla protestoya katıldığını söyledi.

"İsrail dev, korkunç bir zorba." diyen Drean, İsrail'in silaha ve şiddete başvurmasının engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

AA