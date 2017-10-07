Londra'da Araç Yayalara Çarptı

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Doğa Tarihi Müzesi önünde bir araç yayalara çarptı. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, South Kensington semtindeki Doğa Tarihi Müzesi önünde bir araç yayalara çarptı. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, bazı yayaların yaralandığı kaydedildi.

Polis, olayın mahiyetinin ve sürücünün amacının henüz belirlenemediğini ifade etti.

AA