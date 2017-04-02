Londra’da 8 Kişi 17 Yaşındaki Bir Mülteciye Saldırdı!

İngiltere’nin başkenti Londra’da 8 kişinin otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki bir mülteciye saldırdığı, gencin kafatası kemiğini kırdığı bildirildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, 17 yaşındaki İranlı bir Kürt mülteci, otobüs durağında beklerken nereli olduğunu soran sekiz kişinin saldırısıyla ağır yaralandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, başına aldığı darbelerle kafatası kemiği kırılan gencin, durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtiliyor.

Dört Erkek ve İki Kadın Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak dört erkek ve iki kadın gözaltına alınırken, İngiltereli milletvekili Gavin Barwell, saldırıyı gerçekleştirenleri “pislik” olarak niteledi ve bu kişilerin yakalanması için polise yardımcı olunmasını istedi.

“Bu Ülkede Yabancı Karşıtı Söyleme Yer Olmamalı”

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin Gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott, hükümetin “nerfret suçlarını” önlemekte yetersiz kaldığını söyledi.

Abbott, “Maalesef bu münferit bir olay değil. Hükümet, giderek artan nefret suçlarına karşı çözüm üretemiyor. Dünya genelinde sağcı siyasetçiler, göçmenleri, mültecileri ve diğerlerini günah keçisi olarak gösterirken nefret siyasetinin tırmandığını görüyoruz. Bu ülkede yabancı karşıtı söylem, ırkçılık ve nefrete yer olmamalı.” dedi.

Başını Defalarca Tekmelediler

Saldırganların adı açıklanmayan gence önce nereli olduğunu sordukları sonra da kovalamaya başladıkları belirtiliyor.

Yere düştükten sonra defalarca başı tekmelenen mültecinin çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.