Londra Metrosunda Patlama
Londra metrosunda patlama meydana geldiği ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi.
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İngiltere basını, Londra kentinin batısındaki Parsons Green metro istasyonunda patlama yaşandığını ve ardından da yangın çıktığını duyurdu.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise trenin arkasında bulunan beyaz bir kabın patladığı, trenden çıkanların yüzlerinin yandığı belirtildi.
Trenden dumanların yükselmesiyle istasyon boşaltıldı ve söz konusu hatta seferlere ara verildi.
Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.
Kaynak: AA
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