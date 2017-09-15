Londra Metrosunda Patlama: 18 Yaralı

Londra’nın güneybatısındaki Parsons Green metro istasyonunda yerel saatle 08.20’de (TSİ 10.20) bir metro treninde patlama yaşandı.

AA’da yer alan habere göre, patlamanın ardından yangın çıkarken, olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve ambulanslar da sevk edildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda trenin arkasında bulunan beyaz bir kabın patladığı, trenden çıkanların yüzlerinin yandığı belirtildi.

Patlamanın Sebebi El Yapımı Patlayıcı

Ulusal Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, bu sabah yaşanan patlamayla ilgili İngiltere Emniyeti Scotland Yard önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rowley, yapılan ilk incelemelere göre, metro trenindeki patlamanın “el yapımı patlayıcının infilak etmesi” sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

Rowley, olayda 18 kişinin yaralandığını hatırlatarak, birçok yaralının alev yanığı sebebiyle tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

Soruşturmanın yüzlerce dedektifle hızlı şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Rowley, istasyonlardaki kameraların incelendiğini, polisin soruşturmasının İngiltere İç İstihbaratı MI5 tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Rowley, Londralıların sakin ancak dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunarak, delil toplanması çerçevesinde olaya ilişkin bilgisi olanların, görgü tanıklarının veya görsel kayıt tutanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

18 Kişi Yaralandı

Londra Ambulans Hizmetleri’nden yapılan açıklamada ise 18 kişinin patlamada yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı veya sağlık durumlarının ciddi seviyede olmadığı vurgulandı.

“İnsanlar Panik Hâlindeydi”

Görgü tanıklarının, sosyal medyada olay yerinden paylaştığı bazı fotoğraflarda vagonun içinde alev almış plastik bir kovanın olduğu fark ediliyor. Ancak kovanın bulunduğu vagonda ciddi bir hasar görülmüyor.

Bir görgü tanığı ise bölgede patlama sesinin ardından havaya plastik kokusunun yayıldığını ve insanların çığlık atarak trenden inmeye çalıştığını söyledi.

Görgü tanığı, “Ciddi şekilde yaralanan kimseyi görmedim ancak insanlar panik hâlindeydi, çığlık atıyor ve ağlıyorlardı.” dedi.

Seferler Askıya Alındı

Olayın yaşandığı metro hattının Earls Court-Wimbledon ve Ealing Broadway-Turnham Green bölümlerindeki seferler askıya alınırken, istasyon ve civarındaki yollar da polisin soruşturması kapsamında kordon altında tutuluyor.

Londra’da 7 Temmuz 2005’te, 4 canlı bomba eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi ölmüş, 700’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.