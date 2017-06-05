Londra Emniyeti, Son Saldırıyla İlgili İki İsmi Açıkladı

Londra Emniyeti, 3 Haziran Cumartesi günü Londra’nın merkezinde düzenlenen saldırıyla ilgili iki kişinin isimlerini açıkladı.

Emniyet, saldırıda yer aldığını açıkladığı 27 yaşındaki Khuram Butt’ın birkaç yıldır Londra’nın doğusundaki Barking bölgesinde yaşadığını duyurdu.

İngiltere Emniyet Teşkilatı Scotland Yard, polisin ve iç istihbarat servisi MI5’in Butt’tan haberdar olduğu ancak saldırı hazırlığını gösteren bir istihbarat bulunmadığını belirtti.

30 yaşındaki Rachid Redouane de yapılan açıklamada saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak gösterildi.

Bu iki kişi ile birlikte adı açıklanmayan bir kişi daha 7 kişiyi öldürüp, 48 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından öldürülmüştü.

Londra Emniyeti, 27 yaşındaki Khuram Butt’ın Pakistan doğumlu bir İngiltere vatandaşı olduğunu açıkladı.

Redouane’in ise Fas ve Libya doğumlulardan oluşan bir aileden geldiği sanılıyor.

Londra Emniyeti Müdür Yardımcısı Mark Rowley, saldırıyı düzenleyen üçüncü kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Butt Hakkında 2 Yıl Önce Dosya Açılmıştı

Rowley, Butt hakkında 2 yıl önce bir dosya açıldığını ancak “saldırı hazırlığını gösteren bir istihbarat bulunmaması” gerekçesiyle dosyasının “öncelikli konuma” getirilmediğini belirtti.

Polis müdürü, saldırıyı düzenleyen üç kişi arasındaki ilişkinin ve olası suç ortaklarının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü de ifade etti.

Soruşturma kapsamında şu ana dek 6’sı kadın toplam 10 kişi gözaltında bulunuyor.

Saldırıyı düzenleyen 3 kişi kiraladıkları bir araçla London Bridge’de köprü üzerindeki kaldırımda yürüyenleri hedef almış, ardından da Borough Market bölgesindekilere bıçakla saldırmıştı.

İngiltere Sağlık Sistemi (NHS) 36 kişinin hastanelerdeki tedavisine devam edildiğini 18’inin kritik durumda olduğunu duyurdu.

Kaynak: BBC Türkçe