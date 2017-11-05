Liselere Geçişte Yeni Sistem Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA Editör Masası’nda liselere geçişteki yeni sistemi açıkladı.

“Eğitim Bölgesi Ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemini Getirdik”

Bakan Yılmaz, liselere girişte yeni sistemin tamamlandığını açıkladı. Yılmaz, “Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek.” dedi.

“Öğrencinin Karşısına 5 Okul Çıkacak, Tercih Yapacak”

Yılmaz, “Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak.” şeklinde konuştu. Yılmaz TEOG’un yerine getirilen yeni sistem hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim getirdiğimiz bu sistemde, evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada.”

Bakan Yılmaz konuyla alakalı olarak, “Bundan sonra, adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“Ortaokulla Lise Arasındaki Bir Bağı Biz Kurmuş Oluyoruz”

“Veliler, ortaokula kaydettikleri zaman evlatlarının bundan sonra hangi liseye gideceğini de bilebilecek. Dolayısıyla da ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz.” diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki öğrencilerin üzerinden sınav baskısı kalkmış olacaktır.” dedi.

“Gayemiz Sınavsız Liselere Geçişi Sağlayabilmek”

TEOG yerine liselere geçişte uygulanacak yeni sistem konusunda, “Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir.” şeklinde konuşan Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

“Bunun için ne yapmak lazım? Bizim bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Bu yolda gerçekten çok büyük mesafe katettik, bunu gururla söyleyebilirim.”

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Fen liseleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Fen lisesi sayımız 302, öğrenci sayısı 120 binin üzerinde. 12 bindi öğrenci sayısı, 120 binin üzerine çıkardık. 10 kattan fazla arttırdık. Hiçbir bölümde böyle bir artış da yok.”

“İsteyen Öğrencilerimizin Girebileceği Bir Sınav Hazırladık”

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza sadece isteyen 8. sınıf öğrencilerimizin girebileceği bir sınav hazırladık, isteğe bağlı. Bu liselerin ismini ve sayısını mayıs ayı gibi açıklayacağız.” diye konuştu.

“Yeni Sistemin Temel Felsefesi Sınava Girmek İsteğe Bağlı”

Yeni sistemin temel felsefesinin sınava girmenin isteğe bağlı olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, “Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG’da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı.” ifadelerini kullandı.

“Bütün Sorular Merkezden Bakanlığımızca Hazırlanacak”

“Sınav yerelde yapılacak ama bütün sorular merkezden Bakanlığımızca hazırlanacak.” bilgisini veren Bakan Yılmaz, “Sınav sonuçlarını da kısa süre içerisinde yani haziran ayı içerisinde ilan edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Bakan Yılmaz sınav müfredatı hakkında şunları söyledi:

“Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Sınav temel dersleri içerecek. Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek. Sınavı 8’nci sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6., 7. ve 8. sınıf ders müfredatına ve müfredatla amaçladığımız kazanımlara, ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız.”

“Değişikliklerin Amacı 21. Yüzyılı Türkiye’nin Yüzyılı Yapmaktır”

Yılmaz, “Gerek bizim liselere kayıt sisteminde gerekse Yükseköğretim Kurulu’nun liselerden üniversitelere geçiş sisteminde yaptığı değişikliklerin bütün amacı 21. yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapmaktır.” dedi.

Sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına yerleşme amacıyla sınava giren öğrencilere beş tercih sunulacağını belirten Bakan Yılmaz şöyle konuştu:

“Beş tercih, bulunduğu yere en yakın bir tercihtir. Bir de bu sınava girenler için de beş tercih veriyoruz. Ancak gerek bu sınava girenler gerekse de adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin duyurusunu aynı anda yapacağız ve merkezi olarak yerleştireceğiz.”

“Velinin Tercihinin Dışında Öğrencimizi Herhangi Bir Okula Göndermeyeceğiz”

“Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz.” diyen Bakan Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz, eğitim bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, velimizin istediği Anadolu lisesi de olsun, velimizin istediği imam hatip lisesi de olsun. Dolayısıyla bu eğitim bölgesi oluşturması, bu sorunu ortadan kaldıracak.”

“20 Bine Yakın Öğretmenin Alımı İçin Şubatta Bir Duyuru Yapıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğretmen atamaları hakkında sorulan soruya, “20 bine yakın öğretmenin alımı için şubatta bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen mayısta sınavlarını yaparız, haziran-temmuzda da atamasını gerçekleştiririz.” cevabını verdi.

“Örnek Soruları Yayınlayacağız”

Örnek soruların yayınlayacağını ifade eden Bakan Yılmaz, “8’inci sınıf ağırlıkta olmak üzere, 6, 7 ve 8’inci sınıftaki ders kitaplarının müfredatı ve kazanımları çerçevesinde, hepsini öğrencilerimize soracağız. Biz 6, 7 ve 8, hangi müfredatla öğrencilerimize ne veriyorsak hepsini bir şekilde ölçeceğiz.” şeklinde konuştu.