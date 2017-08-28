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Liselere 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

Liselere 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş uygulaması kapsamında liselere 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş uygulaması kapsamında liselere 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla www.meb.gov.tr  adresinden öğrenilebilecek.

Öğrenciler, istemeleri halinde bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar 3. nakil tercih başvurularını yapacak. 8 Eylül'de nakil sonuçları ile taban puanları ilan edilecek.

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