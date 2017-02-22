Lindsay Lohan Başörtüsü Nedeniyle Ayrımcılığa Uğradı!

ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradığını açıkladı.

ITV televizyonunda yayımlanan sabah programında konuşan ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, bir süre önce Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda New York uçağına binerken bir görevlinin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini söyledi.

“Bir Tür Şok Yaşadım”

AA’da yer alan habere göre, hayatında ilk defa ayrımcılığa uğradığını hissettiğini anlatan Lohan, “Kadın görevli başörtümü çıkarmamı istedi, çıkardım. Bence sorun değildi, ancak başörtüsünü çıkarmaktan rahatsız olacak başka bir kadının bu durumda neler hissedeceğini düşününce korktum. Bir tür şok yaşadım.” ifadelerini kullandı.

ABD’li oyuncu, kendisini durduran görevlinin pasaportunda “Lindsay Lohan” yazdığını görünce kendisinden özür dilediğini de söyledi.

Müslüman mı Oldu?

Lohan, müslüman olup olmadığıyla ilgili soruya da “Henüz bitirmediğim bir konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu doğru olmaz. Ancak bu, dikkate aldığım bir konu.” yanıtını verdi.