"Lieberman Bizim 50 Yıl Kâbus İçinde Yaşamamızı İstiyor"

İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’ın askeri kanadı durumundaki İzzeddin El-Kassam Tugaylarının elinde esir olan Siyonist asker Hadar Goldin’in babası Samha Goldin, İsrail Savaş Bakanı Avigdor Lieberman’ın kendilerinin 50 yıl kâbuslar içinde kalmalarını istediğini söyledi.

Goldin yaptığı açıklamada “Lieberman Hamas’a baskı yapılmasına karşı olduğu gibi, onunla esir takası anlaşmasına varılmasına da karşı çıkıyor. Lieberman, İsrail ordusunun askeri değerleri aleyhinde çalışıyor” dedi.

Bazı haber siteleri, yakında işgal rejimiyle Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasının gerçekleşeceğinden bahsederken, Hamas haberle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

İşgal ordusu, 2014 yılında meydana gelen savaşta Gazze’nin Rafah bölgesinde Hadar Goldin ile iletişimi kaybettiğini belirtirken, Kassam Tugayları daha sonra yaptığı açıklamada elinde dört Siyonist esir olduğunu açıkladı.

FİEM