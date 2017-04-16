Lice’ye Bağlı Bir Köyde 2 Ton Esrar Ele Geçirildi!

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16.04.2017 06:12
Lice’ye Bağlı Bir Köyde 2 Ton Esrar Ele Geçirildi!
Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Bağlan köyünde 2 ton 280 kilogram ağırlığında toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Bağlan köyüne operasyon düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda, köydeki 8 ayrı noktada yapılan aramada, toplam 2 ton 280 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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