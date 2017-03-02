Lice ve Hazro’da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

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02.03.2017 15:30
Lice ve Hazro’da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede PKK’ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten PKK’lıları etkisiz hâle getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice’nin Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kabakaya, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Oyuklu köyleri ile Hazro’nun Çitlibahçe köyünde 2 Mart 2017 günü saat 14.00’ten geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

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