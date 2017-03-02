Lice ve Hazro’da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede PKK’ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten PKK’lıları etkisiz hâle getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice’nin Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kabakaya, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Oyuklu köyleri ile Hazro’nun Çitlibahçe köyünde 2 Mart 2017 günü saat 14.00’ten geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.
Etiketler: diyarbakır, lice, hazro, sokağa çıkma yasağı, pkk
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Lice ve Hazro’da Sokağa Çıkma Yasağı İlan EdildiDiyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede PKK’ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Avrupa Birliği, Mültecilerle İlgili Sözünü Tutmadı!Avrupa Birliği’nin (AB) 18 Mart’ta varılan mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmediği kendi raporuyla ortaya çıktı. Söz verilen 72 bin yerine Türkiye’den sâdece 3 bin 565 Suriyeli mülteci AB ülkelerine yerleştirildi.
Astana Görüşmelerinin Dördüncüsü, 14 Mart'ta GerçekleşecekSuriye'de barışı sağlamak amacıyla Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleştirilen Astana görüşmeleri, 14 Mart'ta devam edecek.
ABD’de Müslümanlara Ait İki Merkeze Tehdit Mektupları Yollandı!ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde müslümanlara ait iki merkeze tehdit mektupları gönderildiği bildirildi.
AP'den İngiltere'ye 'Serbest Dolaşım Hakkı' UyarısıAP üyeleri, İngiltere'nin AB üyesi olduğu sürece, birlik vatandaşların serbest dolaşım hakkını güvence altına almasını ve Brexit sonrası bile kazanılmış haklara saygı göstermesini istedi.
RÖPORTAJ
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ABD Rus Uçakları Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu Dedi, Rusya Yalanladı
- İran’da Tahran Yerine Yeni Başkent Arayışı
- 'Hizaya Gel!' Çekmeler Hep Tek Taraflı mı Olacaktı
- 2016 Yılı Evlilik ve Boşanma Rakamları Açıklandı
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
- Haksöz Dergisinin Mart 2017 Sayısı Çıktı!
- ABD’de Müslümanlara Ait İki Merkeze Tehdit Mektupları Yollandı!
- Pew: İslam 2070'e Kadar 'Dünyanın En Büyük Dini Olabilir'
- Barbaros Şansal Tahliye Edildi
- 'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
- Muş İlci İnşaat Kız Anadolu İHL’de “28 Şubat” Konferansı
- Menbic’de YPG-ÖSO Cephesi Rejime Teslim
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Haksöz Dergisinin Mart 2017 Sayısı Çıktı!
- Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı
- “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbelerle Hesaplaşma Tecrübemiz”
- Üniversitesine 22 Yıl Sonra Başörtüsüyle Girdi
- Yargıtay Davutoğlu’na Hakaret İddiasıyla Açılan Davayı Reddetti!
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi Sünnet
- PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
- “Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”
- ABD İşgal Gücü CENTCOM'dan YPG/PKK Propagandası
- HDP’li Leyla Zana Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim