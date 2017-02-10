Lice Belediyesi’ne Kayyum Atandı

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10.02.2017 11:01
Lice Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Diyarbakır’ın Lice Kaymakamı Sinan Başak, Lice Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

AA’da yer alan habere göre, hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında görevinden alınan DBP’li Lice İlçe Belediye Başkanı Rezan Zuğurli’nin yerine, Valilik tarafından İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla Lice Kaymakamı Sinan Başak vekâleten getirildi.

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