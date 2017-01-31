Libya'da UMH'ye Bağlı Maliye Bakanlığı Binasına Baskın

»Ana Sayfa»Libya
31.01.2017 02:10
Libya'da UMH'ye Bağlı Maliye Bakanlığı Binasına Baskın
Libya'da, silahlı bir grubun başkent Trablus'taki Maliye Bakanlığı binasına baskın düzenlediği ve Bütçe Yönetimi Müdürü Nuri Embiye'yi kaçırdığı bildirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Maliye Bakanlığı binasına baskın düzenleyen silahlı grup, Bütçe Yönetimi Müdürü Nuri Embiye'yi kaçırdı." ifadelerine yer verildi.

Görevi sırasında kaçırılan Embiye'nin nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi olmadığı belirtilen açıklamada, devlette konuyla ilgili tüm taraflara Embiye'nin ailesine sağ salim kavuşması ve emniyet içinde görevini yerine getirmesi için ne gerekiyorsa yapılması çağrısında bulunuldu. 

AA

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