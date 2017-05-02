Libya’da Serrac İle Hafter Anlaştı İddia Edildi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac ile emekli general Halife Hafter, "genel seçimlerin yapılması ve UMH Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması" başta olmak üzere önemli konularda anlaşmaya vardı.

Libyadaki yerel basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Arap ve uluslararası arabuluculuk girişimleri sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya gelen Serrac ile Hafter, "genel seçimlerin yapılması ve UMH Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması" başta olmak üzere önemli konularda anlaşma sağladı.

Hafter'e yakın "Libya el-Hades" televizyon kanalı da son dakika olarak geçtiği haberde, Hafter ile Serrac'ın anlaştığını ve 6 ay içerisinde genel seçimlerin yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Haberde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yapılan anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, ortak basın bildirisinin yayımlanmasının beklendiği belirtildi.

Serrac ve Hafter, Arap ve uluslararası arabuluculuk girişimleri sonrasında Libya krizinin sona ermesi için görüşmelerde bulunmak üzere BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmişti.

Libya'nın "218" televizyon kanalı, Hafter ile Serrac'ın görüşme sırasında çekilmiş fotoğraflarını yayımlamıştı.

Temsilciler Meclisi üyesi Hamad el-Bendak, iki gün önce yaptığı açıklamada, Hafter ile Serrac'ın Abu Dabi'de görüşeceğine ilişkin beklentiyi ifade ederek, bu görüşmenin Libya krizinin sona ermesinin yakın olduğunu gösterdiğini ve ülkede istikrarın sağlanması için çözümlerin belirlenmesini doğruladığını aktarmıştı.

Arap ve uluslararası aracıların daha önce Hafter ile Serrac'ı bir araya getirme çabaları sonuç vermemişti. Hafter, son olarak iki ay önce Mısır'ın bu konuya ilişkin girişimini reddetmişti.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. BK başkanlığı görevine Fayiz es-Serrac getirilmişti. Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri general Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.

AA