Libya'da Savunma Bakanının İstifası İstendi

Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ndeki (TM) güneyi temsil eden milletvekilleri, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH), Savunma Bakanı Mehdi el-Bergusi'yi görevinden alma çağrısı yaptı.

Milletvekilleri yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, UMH'den Savunma Bakanı Bergusi'yi görevinden almasını, onu ve Brak eş-Şatii Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıya katılanları yargıya sevk etmesini talep etti.

Açıklamada, UMH'ye bağlı Misrata Tugayları çatısı altındaki "Üçüncü Kuvvet"in güneyden çıkarılması ve yaptıklarının hesabını vermesi gerektiği ifade edildi.

Libya'nın güneyinde UMH'ye bağlı güçler ile yaşanan çatışmalarda Tobruk merkezli emekli General Halife Hafter güçlerinden 74 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Üçüncü Kuvvet dün Brak eş-Şatii Hava Üssü'nü ele geçirdiklerini duyurmuş, Hafter güçleri ise yoğun çatışmaların ardından üssün UMH birliklerinden geri alındığını açıklamıştı.