Libya'da Sabrata IŞİD'den Alındı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ülkenin kuzeybatısındaki Sabrata kentinde kontrolü sağladığı bildirildi. Hükümetten yapılan açıklamada bölgede IŞİD'e karşı savaşan kendilerine bağlı grupların Halife Hafter ile alakalarının olmadığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) açıklamasında da Sabrata'daki şiddet olaylarından endişe duyulduğu belirtilerek, uluslararası insan hakları hukuku gereği çatışmaların derhal durdurulması ve sivillerin korunması çağrısı yapılmıştı.