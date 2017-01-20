Libya'da İçişleri Bakanı'na Bombalı Saldırı

»Ana Sayfa»Libya
20.01.2017 17:16
Libya'da İçişleri Bakanı'na Bombalı Saldırı
Bingazi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda eski İçişleri Bakanı Şuvayil'in de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Libya'nın Bingazi kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı Ebu Hureyre Camisi önünde cuma namazı sırasında bomba yüklü araçla düzenlendi.

Saldırıda eski İçişleri Bakanı Tuğgeneral Aşur Şuvayil'in de aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

 

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