Libya'da İçişleri Bakanı'na Bombalı Saldırı
Bingazi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda eski İçişleri Bakanı Şuvayil'in de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.
Libya'nın Bingazi kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı Ebu Hureyre Camisi önünde cuma namazı sırasında bomba yüklü araçla düzenlendi.
Saldırıda eski İçişleri Bakanı Tuğgeneral Aşur Şuvayil'in de aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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