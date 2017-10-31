Libya’da Hava Saldırısı: 17 Kişi Hayatını Kaybetti!

Libya’nın doğusunda yer alan Derne kentinde kime ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi.

AA’nın kentte bulunan el-Hureyş Devlet Hastanesi’ndeki yetkililere dayandırdığı haberine göre, söz konusu saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 30’u aşkın kişi de yaralandı.

Hastanede “acil durum” ilan edildiği ve vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında IŞİD’den aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçlerinin kontrolünde olmayan tek kent konumunda bulunuyor.

Şura Konseyi, İslami gruplar tarafından, General Hafter’in “Bingazi’yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla” başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014’te kurulmuştu. Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden Konsey, bölgede faaliyet gösteren IŞİD ile de mücadele ediyor.