Libya'da 3 Türkiye Vatandaşı Kaçırıldı
Libya'nın Ubari kentinde silahlı bir grubun, bir Türkiye merkezli bir şirketin çalışanlarından 3 Türkiye vatandaşı ile 1 Almanya vatandaşını kaçırdığı bildirildi.
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Libya'nın Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun, ENKA Teknik çalışanlarından 3 Türkiye vatandaşı ile 1 Almanya vatandaşını kaçırdığını belirtti.
Henüz kim tarafından ya da ne için kaçırıldıklarının öğrenilemediğini ifade eden Kuki, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
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