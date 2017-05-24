Libya Açıklarında Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti!

İtalya sahil güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada, yaklaşık 500 göçmeni taşıyan bir teknenin Libya açıklarında alabora olduğu kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, teknenin ya göçmenlerin tek yönlü yüklenmesi ya da dalga çarpması sonucu battığının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, alabora sonucu 200 kişinin suya düştüğü, göçmenlerin çoğunun kurtarıldığı ancak ilk belirlemelere göre en az 20 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, yardım için bölgeye teknelerinin sevk edildiği aktarıldı.