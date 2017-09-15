Libya 168 Sudanlıyı Sınır Dışı Etti!

Sudan hükümeti, Libya’daki makamların çoğu Avrupa’ya geçmeye çalışırken yakalandığı belirtilen 168 Sudanlıyı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Yurt Dışında Çalışan Sudanlıların İşlerini Düzenleme Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikamet kanunlarına aykırı hareket ettikleri ve yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilen Sudanlıların, Sudan Havayolları’na ait bir uçakla ülkeye getirildiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, sınır dışı edilenlerden bazılarının Avrupa’ya geçmeye çalışırken yakalandığı ve Tobruk Hapishanesi’nde bir müddet alıkonulduğu ifade edildi.

Resmî veriler olmamakla birlikte Sudanlı gençlerin büyük bir bölümünün yasa dışı yollarla Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü’nce geçen nisan ayında yapılan açıklamada, 2017’nin sonuna kadar Libya’nın ülkede bulunan çoğu Afrikalı yaklaşık 10 bin göçmeni ülkelerine iade etmeye çalışacağını belirtmişti.