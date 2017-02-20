Le Pen’in Partisine Polis Baskını
Fransız polisi, Marine Le Pen’in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin Paris’teki merkezine baskın düzenleyerek, arama yaptı.
BFM televizyon kanalı, Le Pen’in Avrupa Parlamentosu’nda 2 hayali danışman çalıştırdığı suçlamasına ilişkin polis baskının düzenlendiğini duyurdu.
Le Pen'in AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir aydır Fransa'nın gündeminde.
AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.
Marine Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset ise yine 2010-2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’nda danışman sıfatıyla maaş almakla suçlanıyor.
AA
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