Le Pen, İslami Kuruluşlar Birliği Toplantısının Yasaklanmasını İstedi!

Fransa’da aşırı sağın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Fransa İslami Kuruluşlar Birliği’nin (UOIF) yarın Paris yakınlarındaki Bourget kasabasında başlayacak yıllık toplantılarının yasaklanmasını istedi.

Resmî internet sitesinden bir açıklama yapan Fransa’da aşırı sağın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Fransa İslami Kuruluşlar Birliği’nin (UOIF) kurucularının ve önde gelenlerinin, dünyada şiddeti savunanlarla iş birliği içinde olduğunu iddia etti.

AA’da yer alan habere göre, uzun süredir UOIF’in kapatılmasını talep ettiğini belirten Le Pen, “İçişleri Bakanlığı’ndan bugün, UOIF’in 14-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yıllık toplantılarının yasaklanmasını talep ettim.” dedi.

Le Pen, İçişleri Bakanlığı’nın, laiklik, ulusal kimliği ve medeniyeti koruma adına bu toplantıları yasaklaması gerektiğini öne sürdü.

Açılışa 50 Bin Kişinin Gelmesi Bekleniyor

Fransa basını, Bourget Fuar ve Sergi Merkezi’nde yarın yapılacak açılışa 50 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Dört gün sürecek toplantıların sonunda ise 170 bin kişinin etkinliğe giriş yapması bekleniyor.

Fransa’daki son anketler Le Pen’in, 23 Nisan’daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu rahatlıkla geçeceğini ortaya koyuyor.