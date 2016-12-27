Lazkiye’de Kar Altında Bir Mülteci Kampı!

Suriye’nin Lazkiye kırsalındaki mülteci kampında, kar fırtınası yüzünden 300 çadırdan 16’sı yıkıldı. Etkili kar yağışı, yerlerinden edilen Suriyelilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

“Kar kadar güzel bir şey yok. Fakat bu hayat kadar zor bir şey de yok. Odun yok, para yok, sâdece Allah bize yardım edebilir. Ne diyeyim, acınacak durumdayız.”

Al Jazeera’nin Reuters’a dayandırdığı haberine göre, bu sözler, Suriye’nin Lazkiye kırsalındaki kampta yaşayan yaşlı bir Suriyeliye ait.

Etkisini arttıran kar yağışı, savaş yüzünden yerlerinden edilen Suriyelilerin kent içerisinde sığınabilecekleri tek kamp olan çadır kentte hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kamptaki 300 çadırdan 16’sı kar fırtınası yüzünden kullanılmaz hâle geldi.