Lavrov: Güvenli Bölge Oluşturulması Değerlendirilebilir

Lavrov, Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına ilişkin, BM ve diğer uluslararası organizasyonların koordinasyonunda bu tarz bölgeler oluşturulmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

Moskova'da, Eritre Dışişleri Bakanı Osman Muhammed Saleh ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturulması yönündeki açıklamasını Washington ile temasları esnasında açıklığa kavuşturacaklarını belirtti.

Lavrov, Trump'ın güvenli bölge teklifinin, Suriye'ye komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa'daki sığınmacı durumunu hafifletmeye yönelik bir adım gibi göründüğünü belirterek, "Eğer Suriye'de evlerini kaybeden insanların bir süreliğine güvende olabileceği ve yardım alabileceği bölgeler amaçlanıyorsa, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer uluslararası kurumların koordinasyonuyla bu tarz bölgeler oluşturulması düşünülebilir." dedi.

Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik işbirliğine hazır olduklarına vurgulayan Lavrov, ancak bunların rejimle koordineli şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.