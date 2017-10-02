Las Vegas'taki Saldırıda Ölenlerin Sayısı 58'e Çıktı

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

Las Vegas polisi, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından açık hava konserine katılanların üzerine ateş açılması sonucu en az 58 kişinin yaşamını kaybettiğini, 515 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının yükselmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Saldırgan 64 yaşında

Polis, saldırganın kimliğini Nevada eyaletinden 64 yaşındaki Stephen Paddock olarak açıkladı.

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, düzenlediği basın toplantısında saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtmiş ancak kimliği hakkında bilgi vermemişti.

Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz." diye konuşmuştu.

Bu arada polis, saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen Marilou Danley adında bir kadını bulmaya çalışıyor. 62 yaşındaki Danley'in yerinin tespit edildiği ancak henüz yakalanmadığı belirtildi.

Saldırı, ABD'de şimdiye kadar en fazla ölüme sebep olan silahlı saldırı olarak tarihe geçti.

<span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;">Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı konser kana bulandı. Kentin kumarhaneler bölgesinde düzenlenen saldırı yerel saatle 22.20'de gerçekleşti.</span></span></span>

Bir otelin 32'inci katına çıkan saldırgan, konser için toplanan kalabalığı taradı. Seslerden, saldırıda birden fazla silah kullanıldığı düşünülüyor.