Laptop Uçağa Binerken Alınacak
ABD ve İngiltere'nin, 'güvenlik kaygıları' iddiasıyla uçak kabinlerinde büyük elektronik cihaz taşınmasını İstanbul'un da bulunduğu 8 ülkenin havayolu şirketlerine yasaklamasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, THY'nin nasıl bir yöntem uygulayacağını da anlattı.
YOLCULARIN KONFORU ENGELLENMESİN
Havacılık sektöründe ihmale yer olmadığını ve güvenlik tedbiri alınmasında hiçbir mahsur olmadığını vurgulayan Arslan “Biz almamız gereken bütün tedbirleri aldık. Teknik bazda söylemek istediğimiz bu. Alınması gereken bütün tedbirleri en üst seviyede alalım. Ancak yolcularımızın konforunu engelleyecek herhangi bir uygulamanın olmaması gerektiğini vurguladık. Güvenlik tedbirleri alınmak zorunda ama bu tedbirleri alırken herkesi bu kapsama alacaksınız” diye konuştu.
HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUR
Güvenlik tedbirleri alınırken bazılarının bunun dışında tutulmaması gerektiğini belirten Arslan şöyle devam etti: “Ticaretin rekabetin söz konusu olduğu ortamda, haksız rekabeti doğuracak bir uygulamanın olmaması gerekiyor. İstanbul'un üzerinde özellikle bunun için çok duruyoruz. Bir uygulama her yerde aynıysa biz de aynı şekilde uyalım. Ama bir yere uyguluyor bir yere uygulamıyorsanız biz bunun arkasında başka şeyler ararız. Haksız değil insanlar bu konuda. Bizim istediğimiz İstanbul'u Avrupa'daki herhangi bir limandan ayırmasınlar.”
SON ANA KADAR KULLANACAKLAR
THY'nin yasağı nasıl uygulayacağını da anlatan Bakan Arslan şunları kaydetti: “Havalimanına geldiklerinde hemen laptoplarına el koyulmayacak. Önce bagajlarını verecekler. Arınmış sahaya kadar laptopları ile girecekler. Uçağa binmeyi beklerken laptoplarını kullanabilecekler. En son uçağa geçerken toplanacak. Türk Hava Yolları'nın ilgililerine teslim edecekler. Türk Hava Yolları bunları gittikleri yere kadar götürecekler. Sonra bizzat yolcunun eline teslim edecekler. Arınmış sahada da yolcularımız cihazlarını kullanabilecekler, boarding esnasında toplanacak.”
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