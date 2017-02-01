Laikperest Mimarlar Odası Cami Yapımına Karşı

»Ana Sayfa»Ekonomi
01.02.2017 22:38
Laikperest Mimarlar Odası Cami Yapımına Karşı
​​​​​​​Türkiye'nin mega projelerine sürekli muhalefet olan Mimarlar Odası, bu kez de cami yapımlarına karşı olduğu net bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda mega projelerini tek tek tamamlarken Mimarlar Odası, projelerin durması için eliden geleni yaptı. Tüm engellemeler rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak projeler açıldı.

Mimarlar Odası Camiye Hayır Diyor

Projelerin önünde engel olmaktan vazgeçmeyen Mimarlar Odası, bu kez de cami yapımlarına karşı çıktı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İller Bankası'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Üniversiteler Modern Yapılar

Üniversitelerin modern yapılar olarak anlatıldığını söyleyen Candan, cami inşa eden anlayışın tüccar zihniyete sahip olduğunu, bu zihniyetin de toplumu gericileştirdiğini söyledi.

"Toplumu Gericileştiren Bir Anlayış Var"

Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi; "İller Bankası Cumhuriyet döneminde bütün kentleri planlamış, finansmanına katkı sağlamış ve ülkenin gelişimine bütün deneyimleriyle hizmet etmiş modern bir binadır. Üniversiteler de örnek modern yapı olarak anlatılır. Onun yanına yapılan bir cami var. Bu camiyi inşa eden anlayış, inançsal anlamda tüccar zihniyetine sahip. Toplumu gericileştiren bir anlayış var. Suriye ve Irakta nasıl ki tarihi dokuyu katleden ve yıkan bir İŞİD anlayışı var ise, Türkiye’deki İŞİD anlayışı da budur işte."

Kaynak: Ensonhaber

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