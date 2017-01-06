Laiklik Feveranı ve Suriye Yalpalamaları
Kenan Alpay'ın yorumu:
Yılbaşı gecesi Ortaköy’de gerçekleştirilen katliamı İslam’a ve Müslümanlara kesmek üzere seferber olanların sayısı hiç de az değildi. Bu seferberliğin bileşenleri “tehdit ve saldırı altında olan laik-seküler hayat tarzıdır” mottosunda ittifak ederek yeni bir dalga yaratmak üzere epeyce gayret serf ettiler. Ancak bu ne siyasal işleyişi ne de toplumun geniş kesimlerini baskı altına almayı başaramayan tipik bir Kemalist propaganda olarak hızlıca sönümlendi.
Katliamın yaşanmasının üzerinden henüz birkaç saat geçmemişti ki ilk elde tüm önemli haber kanallarına canlı yayında bağlanan CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Akif Hamzaçebi ısrarla içinde “yaşam tarzını hedef alan saldırı” ifadeleri geçen cümleler kurdular. CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke de aynı vurguyu paylaşıyordu: “Laik yaşam biçimi hedef alınmıştır.” Hatta Böke’ye göre durum daha da vahimdi; “Milyonlarca kişi yaşam biçiminde dolayı kendini tehlikede hissediyor. Belli bir yaşam tarzına sahip insanlar 14 yıldır AKP tarafından sistematik olarak ayrıştırıldı.”
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