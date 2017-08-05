"Laik Yönetimler İstiyoruz, Katar'dan Farkımız Bu"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Washington büyükelçisi Yusuf el Uteybe, Amerikan PBS televizyonunda "Katar sizi bu kadar öfkelendirecek ne yapıyor" sorusunu cevapladı.

Katar ve diğer Arap ülkelerinin bölgenin geleceğine dair bakışlarının taban tabana zıt olduğunu ifade eden el Uteybe, "Bence Katar ile aramızdaki sorun diplomatik olmaktan ziyade ideolojiye daha yakındır" dedi.

Daha laik, istikrarlı ve müreffeh yönetimler istediklerinin altını çizen el Uteybe, "Katar’a gelince son on on beş yılda Müslüman Kardeşler gibi grupları, Hamas, Taliban ve Suriye’deki ve Libya’daki İslamcı milisleri desteklediler" ifadesini kullandı.

Kaynak: Mepa News