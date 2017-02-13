Lahor'da Bombalı Saldırı: 7 Ölü 40 Yaralı
Pakistan'ın Lahor kentindeki bir protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre yedi kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Lahor kentindeki bir protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendi.
Pakistan'ın en büyük ikinci bölgesi olan Pencap bölgesi meclisinin hemen dışında büyük bir patlama gerçekleşti. Olayda ilk belirlemelere göre, yedi kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
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