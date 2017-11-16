KYK Burs ve Kredi Sonuçları Açıklandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2017-2018 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçları duyuruldu.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar belli oldu. Burs-kredi sonuçlarına https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

Kurum, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ekim ayı dahil olmak üzere ödeme yapacak.

KYK'nın ödeme yapabilmesi için burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 21 Kasım Salı saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

Burs ve kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs ve kredi taahhütnamesinin dikkatli şekilde okunması uyarısında bulunuldu.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne ve babalarının e-Devlet şifreleriyle burs ve kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

İLK ÖDEME KASIM'DA

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda, ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs ve kredi için tekrar başvurabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, 15 Ocak'a kadar e- Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayacak.

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak, en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi ilgili adrese elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Kurum tarafından, lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencilerine de bin 275 lira ödenecek.