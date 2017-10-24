KYB Merkez Konseyi: Çifte Yönetimi Reddediyoruz

KYB Merkez Konseyi Kerkük olayları ve Kürdistan Bölgesi'ndeki gelişmeleri ele almak üzere bugün toplandı.

Toplantıda sonra yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümet ve Parlamentosu'nun bu dönemin atlatılması için üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Değişim Hareketi (Goran) ve Kürdistan İslami Topluluk (Komel) partilerinin yeniden parlamentoya katılarak sorunların çözümü için rol üstlenmesi talep edildi.

KYB Merkezi Konseyi'nin birlik ve tek saf olma üzerinde durduğu ifade edilen açıklamada şu maddelere yer verildi:

Kürdistan Yüksek Meclisi feshedilsin, aksi halde KYB temsilcisi geri çekilsin

KYB Başkanlık Konseyi, acilen toplanmalı.1 Kasım'a kadar toplanmaması halinde, Merkez Konseyi ikinci bir toplantı yaparak buna karşı tavrını açıklayacak.

KYB Kongresi bir an önce gerçekleştirilmeli.

KYB'nin yaptığı her yeni anlaşma, Merkez Konseyi tarafından onaylanmalı, aksi halde yapılan anlaşmanın geçerliliği yok.

KYB'li yetililer sorumsuzca açıklamalardan uzak durmalı.