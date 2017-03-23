Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak

»Ana Sayfa»Dünya
23.03.2017 12:16
Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak
Resmî Gazete’de yer alan habere göre, Kuzey Kore’nin nükleer, diğer kitle imha silahları ve balistik füze programlarında çalıştığı ya da bunlara destek verdiği belirlenen gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan mali varlıkları derhâl dondurulacak.

Kuzey Kore’nin nükleer, diğer kitle imha silahları ve balistik füze programlarında çalıştığı ya da bunlara destek verdiği Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından belirlenen ya da kendi adlarına hareket eden gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan mali fonları, diğer mali varlıkları ve ekonomik kaynakları derhâl dondurulacak.

BMGK’nın 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 ve 2321 sayılı kararları çerçevesinde hazırlanan karar, Dışişleri Bakanlığı’nın 9 Ocak 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca kabul edildi.

Resmî Gazete’de yer alan karara göre, Kuzey Kore’nin nükleer programı, diğer kitle imha silahlarına ilişkin programları ve balistik füze programlarında çalıştığı ya da diğer yasa dışı faaliyetler dâhil, bunlara destek verdiği Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi veya BMGK tarafından belirlenen listelerde yer alan gerçek-tüzel kişilerin ya da kendi adlarına veya kendi kararlarıyla hareket eden gerçek tüzel kişilerce doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan ya da kontrol edilenlerin Türkiye’de bulunan mali fonları, diğer mali varlıkları ve ekonomik kaynakları, ilgili yasal uygulamalar çerçevesinde derhal donduracak.

İlgili kurumlar, herhangi bir fonun, mali varlığın ya da ekonomik kaynağın Türkiye vatandaşlarınca ya da Türkiye sınırları içinde bulunan gerçek-tüzel kişilerce, kararda belirtilen kişilere ya da bunların yararına tahsis edilmesini engelleyecek.

Ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer programı, balistik füze programı ve diğer kitle imha silahı programlarıyla bağlantılı politikalarından, bunlara destek ve teşvik dâhil, sorumlu olduğu BMGK ya da Komite tarafından belirlenen kişilerin ve bunların aile bireylerinin Türkiye’ye girişini ya da Türkiye’den geçişini, önlemek için gerekli önlemler alınacak.

Kuzey Kore’nin nükleer programı, balistik füze programı ya da diğer kitle imha silahları programlarına katkıda bulunabileceği BMGK ya da komite tarafından değerlendirilecek madde, araç, gereç, mallar ya da teknolojiler de karara dâhil olacak.

Kuzey Kore çıkışlı veya bu ülkeye gönderilen tüm kargoda şüphe bulunması durumunda, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak gerekli tesis ve mekanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarca denetim yapılacak.

Karara göre, Kuzey Kore topraklarından çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın, Türkiye vatandaşları tarafından veya Türkiye ya da Kuzey Kore bayraklı hava ve deniz araçları kullanılarak Kuzey Kore’den bakır, nikel, gümüş ve çinko tedarik edilemeyecek.

Kaynak: AA

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