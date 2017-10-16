Kuzey Koreli Yetkiliden Nükleer Program Açıklaması

Rusya merkezli haber ajansı TASS’a göre, Kuzey Kore Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ahn Dong Chung, Parlamentolar Arası Birlik’in (PAB) 137’nci Genel Kurul’una katılmak üzere geldiği Rusya’nın Saint Petersburg kentinde değerlendirmelerde bulundu.

Ahn Dong Chung, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, “Ülkemiz tehdit ediliyor, Kuzey Kore’nin mevcudiyeti tehlikededir.” dedi.

Kuzey Kore’nin nükleer programının, caydırıcılık için gerekli olduğunu savunan Ahn Dong Chung, “Nükleer programlarımız, bağımsızlığımızı korumayı amaçlayan nükleer caydırıcılık programlarıdır. Nükleer programlarımızı geliştirmekten başka seçeneğimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Trump Ne Demişti?

ABD Başkanı Trump, geçen ay New York’ta yapılan 72’nci BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi hâlinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, “Roket adam (Kuzey Kore lideri), hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore’yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum.” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA