Kuzey Kore’den Bir Füze Denemesi Daha!

Kuzey Kore, yine orta menzilli bir füze denemesi yaptı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kuzey Kore, yerel saatle 09.40’ta Kuzey Pyongan kenti yakınlarındaki Banghyon askeri üssünden füze fırlattı.” ifadesi yer aldı.

AA’da yer alan habere göre, füze 930 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi’ne düştü.

Bu arada, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin 40 dakika uçtuğuna ve Japonya’nın Japon Denizi’nde ekonomik hak iddia ettiği sulara düştüğüne dikkat çekti.

“Güney Kore ve Japonya Daha Fazla Dayanamayacak”

ABD Başkanı Donald Trump da füze denemesine sosyal medya üzerinden tepki göstererek, şunları kaydetti:

“Bu adamların hayatlarında yaptıkları daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore ve Japonya’nın buna daha fazla dayanabileceğine inanmak zor. Belki de Çin, Kuzey Kore’ye ağır baskı yapar ve bu anlamsız olaya artık bir son verir.”

Sabrın Sonra Erdiğine İlişkin Açıklamalar

Trump, ilk kez Beyaz Saray’da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Oval Ofis’teki görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse sabrımız sona erdi.” demişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında 17 Nisan’da Güney Kore ile Kuzey’i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge’yi (DMZ) ziyaret etmiş ve Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek, “ABD’nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir.” şeklinde konuşmuştu.