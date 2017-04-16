Kuzey Kore'den ABD’ye Füzeli Gözdağı
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek, füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığına dikkat çekildi.
Kuzey Kore'nin ne tür bir füze kullandığının ise henüz belirlenemediği vurgulandı.
"Güneş Günü"nde gövde gösterisi
Kuzey Kore, Cumartesi günü ilk kez görücüye çıkardığı kıtalararası balistik füzeler ve diğer mühimmatla ülkenin kurucu lideri Kim II-sung'un 105. doğum gününü kutladı.
Kuzey Kore'de her yıl 15 Nisan'da "Güneş Günü" olarak kutlanan ülkenin lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim II-sung'un doğum günü için başkent Pyongyang'da askeri tören düzenlendi.
Devlet televizyonu, Kim'i siyah takım elbise, beyaz gömlekle limuzinden inerek merasim kıtasını “gurur ile selamladığı” görüntüleri yayımladı.
Görüntülerde Kim, Kim Il Sung Meydanı'nda üst düzey devlet görevlileri, binlerce asker ve halkın alkışları eşliğinde kırmızı halıda yürüyerek sahneye çıkıyor.
Ayrıca görüntülerde, kamyonlara yüklenmiş birkaç KN-08 füzesinin geçiş yaptığı görülüyor. Geçit töreninde diğer mühimmat, tanklar, çoklu roketatarlar ve topçu silahlarının yanı sıra denizaltıdan atılmak üzere tasarlanmış katı yakıtlı füze de ilk kez görücüye çıktı.
Uluslararası uzmanlar tarafından "Musudan" olarak adlandırılan, ABD'nin Guam'daki hava üslerini vurma potansiyeline sahip güçlü orta menzilli füze de halka sergilendi.
Ülkenin en güçlü ikinci yetkilisi, Kim'in danışmanı Choe Ryong Hae, törende yaptığı konuşmada, ülkenin ABD'den gelecek herhangi bir tehdide cevap vermeye hazır olduğunu söyledi.
Choe, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, Kore Yarımadası'na askeri varlık göndererek "savaş durumu yaratmakla" suçladı.
Ayrıca Choe, "Topyekun bir savaşa topyekun bir savaşla, nükleer bir savaşa da kendi nükleer saldırı tarzımızla cevap vereceğiz." ifadesini kullandı.
Pyongyang yönetiminin yaklaşık 200 yabancı gazeteciyi ülkeye davet edip cumartesi günü "büyük ve önemli" bir olaya hazırlıklı olmaları çağrısında bulunmasının ardından Kuzey Kore'nin, Güneş Günü kutlamalarında altıncı kez nükleer deneme yapmasından ya da önemli kıtalararası balistik füze denemesinde bulunmasından endişe ediliyordu.
“Kuzey Kore belasını arıyor”
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Nisan’da Twitter hesabından paylaştığı iki ayrı mesajda, Çin yönetimine "Kuzey Kore sorununu çözme" çağrısı yaparken, Pyongyang yönetimine de gözdağı vermişti. Trump, "Kuzey Kore belâsını arıyor. Eğer Çin bu konuda bize yardım ederse ne âlâ. Etmezse biz bu işi kendimiz çözeriz" ifadelerini kullanmıştı.
Mart ayında Güney Kore'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye devam etmesi halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceği uyarısını yapmıştı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Cuma yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nda bir savaş çıkması halinde bu savaşın kazananının olmayacağını söylemişti.
ABD'nin Suriye'de düzenlediği füze saldırılarının ardından benzeri bir müdahalenin Kuzey Kore'ye yapılabileceği endişeleri artarken Güney Koreli yetkililer, ABD'nin kendilerine danışmadan böyle bir harekete girişmesini beklemediklerini ifade ediyor.
ABD'nin bölgeye askeri güç sevk etme kararı sonrasında Kuzey Kore, Washington yönetimini "ölçüsüz hareketlerin yaratacağı feci sonuçlara" karşı uyarmıştı.
Kaynak: AA
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