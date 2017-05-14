Kuzey Kore Yine Bir Balistik Füze Denemesinde Bulundu!

Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesinde daha bulundu. 30 dakika boyunca havada kalan ve 700 kilometre yol kateden füze daha sonra denizde infilak etti.

Euro News’ta yer alan habere göre, Amerikan Ordusu Pasifik Kuvvetleri yetkilileri söz konusu füzenin başkent Pyonyang’ın kuzey batısında yer alan Kusong şehrinden fırlatıldığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise verdiği röportajda olayı kınadıklarını söyledi:

“Kuzey Kore uluslararası kurumların şiddetli uyarılarına rağmen bir kez daha balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Bu kabul edilemez bir şey. Olayı kınıyoruz.”

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un önderliğinde geçen ay yapılan iki ayrı balistik atış “başarısızlıkla” sonuçlanmış ve fırlatılan füzeler sadece bir dakika içinde havada infilak etmişti.