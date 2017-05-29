Kuzey Kore Yeni Bir Füze Denemesi Daha Yaptı!

Kuzey Kore’nin bir kez daha balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 5.39’da fırlatıldığını, füzenin 450 kilometre kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştüğünü açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Ordumuz, Kuzey Kore’den gelecek olası provokasyonlara karşı hazır bir biçimde gelişmeleri yakından izliyor.” ifadesini kullanıldı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da füzenin Sado ve Oki adaları arasında denize düştüğünü kaydetti.

Füze, Kuzey Kore’nin son 3 haftada üçüncü, yıl başından bu yana da dokuzuncu denemesi oldu. Kuzey Kore, 21 Mayıs’ta orta menzilli Pukguksong-2 füzesini fırlatmıştı.