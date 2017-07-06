Kuzey Kore Krizi Tırmanıyor

ABD, Kuzey Kore’nin füze denemelerine “daha sert karşılık” vereceğini açıkladı. Kuzey Kore, ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da uzun menzilli bir füze denemesi yapmış ve füzeye “büyük bir nükleer başlık” takabileceğine ilişkin teht savurmuştu. ABD, ilk tepki olarak Güney Kore’yle birlikte füze denemelerine başladı. Savaş kapıda mı?

Trump, Provoke Edilmek mi İstiyor?

Fransa merkezli Les Echoes’a göre ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang’ın blöfüne aldanabilir:

“Dünyanın Stalinci son devleti, ABD’yi vurabilecek güçte bir füzeye nükleer başlık yerleştirecek teknolojiye şimdilik sahip değil. Salı günü ateşlenen füze, en fazla Alaska kıyılarına ulaşabilir. Ancak Kuzey Kore, bu süper silahın yapımı konusundaki yetisini kanıtlamak için birden fazla nükleer deneme yaptı. Bu kitlesel imha silahı, zayıf devletlerin de güçlü olanların düzeyine çıkmasına izin veriyor, çünkü böylece küçük devletler de karşısındakini mahşeri bir yıkımla tehdit edebilir hale geliyor. ... [Trump’ın] Kuzey Kore’nin kurduğu tuzağa düşme ve önleyici bir hamleyle ilk saldıran olma riski var, ki böyle bir durumda Pyongyang da tepki olarak Güney Kore’ye saldırma kararı alabilir. Bunu engelleyecek yegâne unsur, Çin’in böyle bir senaryoyu engellemek için zamanın daraldığını fark edip komşusuna baskı uygulaması.”

Çin Kilit Role Sahip

İsviçre merkezli Neue Zürcher Zeitung’a göre Trump’ın, Kuzey Kore’nin koruyucu hamisi Çin’e yaklaşması ve gücünü göstermesi gerekiyor:

“Buna ilişkin denemeleri ABD son günlerde yapmıştı; örneğin Çin’in stratejik rakibi olan Hindistan’a yaklaşarak, Tayvan’a silah satışına onay vererek ve bir savaş gemisini, Çin’in yasa dışı biçimde hak iddia ettiği Güney Çin Denizi sularından geçirerek. Ancak burada en fazla etki sağlayacak girişim, Kuzey Kore’nin kara parasını aklayan ve Komünist komşusuna askeri alanda kullanılabilecek mal satan şirketlerle iş yapan Çin bankalarına yaptırım uygulamak olacaktır. Ancak Trump tüm bunlara karşın boş laflar (ve tweetler) ile yetinecek olursa, Kuzey Kore’ye ait nükleer silahların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için tehdit oluşturmasına izin veren ABD Başkanı olarak tarihe geçecektir.”

Yaptırım Yerine Diplomasi

Finlandiya merkezli Kainuun Sanomat’a göre savaş riski, endişe verici boyutlara ulaşmış hâlde ve artık diplomasi zamanı:

“Bugüne kadar Kuzey Kore’nin füze ve nükleer programları, caydırıcı oldukları ve ABD’nin saldırısını engelledikleri gerekçesiyle haklı gösterilegelmişti. ABD’nin günümüzde yaptıkları ve açıkladıkları, bu gerekçeyi destekler nitelikte. Bir öneri de, konuyu diplomatik yollarla hâlletmek için Kuzey Kore’ye, tehdit edilmediği ve geleceğinin güvence altında olduğu teminatlarının verilmesidir. Buna karşın Kuzey Kore de füze programını gizli bir biçimde yürütmesini engelleyecek önlemlere onay vermeli. Her yolun denenmesi gerekiyor. Diplomasi, Avrupa Birliği (AB) Güvenlik Konseyi’nin on yıldır Kuzey Kore’ye yönelttiği tehdit ve yaptırımlardan da daha etkili bir yoldur.”