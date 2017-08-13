Kuzey Kore Halkından Orduya 3 Buçuk Milyon Gönüllü

Pyongyang yönetimi bir açıklama yaparak, ülkedeki 3.5 milyon işçi, asker ve parti üyelerinin yeni BM yaptırımları ve ABD ile savaşmak için orduya katılmaya gönüllü olduğunu belirtti.

Kuzey Kore’nin resmi gazetesi olan Rodong Sinmun’da yayınlanan yazıda, gönüllülerin BM’nin yeni yaptırımlarını açıklamasının ardından orduya katılma başvurusu yaptığı belirtildi.

Bu hafta Trump'ın Kuzey Kore'nin 'öfke ve ateşle' karşılaşacağı yönündeki sözlerinin ardından, Asya ülkesi Pasifik'teki ABD adası Guam'ı vurmaya hazırlandığını açıklamış, Pyongyang ve Washington arasındaki gerilim bu gelişmelerin ardından zirve yapmıştı.

Resmi haber ajansı KCNA, Çarşamba günü Kim Jong Un yönetimine destek için başkent Pyongyang'da kitlesel bir miting düzenlendiğini duyurmuştu.

Ağustos 2015'te, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede mayın patlaması üzerine 1 milyon Kuzey Korelinin orduya başvurduğu belirtilmişti.