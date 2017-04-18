Kuzey Kore: Füze Denemelerini Arttırarak Sürdüreceğiz
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song-ryol, “Füze denemelerini arttırarak, haftalık, aylık ve yıllık bazda sürdüreceğiz.” dedi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Han Song-ryol, ABD’nin askeri bir hamle yapması durumunda, bunun “topyekûn bir savaşa” neden olacağını belirtti.
“Sabır Gösterme Dönemi Sona Erdi”
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu açıklamadan kısa bir süre önce ülkesinin Kuzey Kore’yle “stratejik sabır gösterme” döneminin sona erdiğini söylemişti. Pence, bu açıklamayı, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede yapmıştı.
Pence’in ziyareti, Kore Yarımadası’nda Kuzey Kore ve ABD’nin karşılıklı hamleleriyle gerilimin arttığı bir dönemde geldi.
Pence’in ziyaretinden sonra Han Song-ryol, “Eğer ABD bize karşı askeri saldırı planlıyorsa, buna kendi tarz ve yöntemlerimizle, önleyici nükleer saldırıyla karşılık vereceğiz.” dedi.
ABD ve Güney Kore’nin Açıklamaları
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Güney Kore Cumhurbaşkanı Vekili Hwang Kyo-ahn ile birlikte yaptığı açıklamada, bir önceki ABD yönetiminin “stratejik sabır” politikası izlerken Kuzey Kore’nin füze denemesi ve nükleer denemeler yaptığını, ancak bu dönemin artık sona erdiğini söylemişti.
Hwang ise Kuzey Kore’den yönelebilecek tehditlere karşı tasarlanan ve “Thaad” olarak bilinen tartışmalı Amerikan füze savunma sisteminin yerleştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da geçen ay askerden arındırılmış bölgeye yaptığı ziyarette, Kuzey Kore’ye karşı önleyici saldırı ihtimalinin masada olduğunu söylemişti.
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