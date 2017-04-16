“Kuzey Kore Başarısız Bir Füze Denemesi Yaptı”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Kuzey Kore’nin “başarısız” bir füze denemesi yaptığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore’nin “başarısız” bir füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore’nin füze atışını 15 Nisan’da Hawaii saatiyle 11.21’de saptadı ve takip etti.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, füze atışının Sinpo kentinin yakınlarından yapıldığı belirtilerek, füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığına dikkat çekildi.

Kuzey Kore’nin ne tür bir füze kullandığının ise henüz belirlenemediği vurgulandı.