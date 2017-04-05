“Kuzey Kore Balistik Füze Denemesi Gerçekleştirdi”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore’nin orta ölçekli bir balistik füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, komutanlığın yerel saatle 11.42’de bir balistik füzenin Kuzey Kore’nin Sinpo kentinin yakınındaki tesisten fırlatıldığını ve füzenin 11.51’de Japon Denizi’ne düştüğünü belirlediği aktarıldı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “İlk belirlemelere göre, fırlatılan füzenin orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze olduğu tespit edildi.” ifadesine yer verildi.

ABD’nin Güney Kore ve Japonya’nın yanında olduğu vurgulanan açıklamada, ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı’nın (NORAD) söz konusu füzenin Amerika kıtasını tehdit etmediği bilgisi de paylaşıldı.