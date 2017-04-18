Kuzey Kore ABD’yi Tehdit Etti: Her Türlü Karşılığı Verebiliriz

»Ana Sayfa»Dünya
18.04.2017 06:40
Kuzey Kore ABD’yi Tehdit Etti: Her Türlü Karşılığı Verebiliriz
Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, ABD’nin bölgede gerilimi tırmandırdığını ifade ederek termonükleer savaşın her an çıkabileceğini söyledi.

Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, BM’de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer denemeleri ve BM Güvenlik Konseyi’nde gelecek hafta gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu toplantıya ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD’nin Kore yarımadasında gerginliği arttırdığını söyleyen Kim In Ryong, “ABD, bölgede tehlikeli bir durum yaratıyor. Termonükleer savaş her an çıkabilir.” dedi.

“Kuzey Kore Karşılık Vermeye Hazır”

ABD’ye her türlü karşılığı verebileceklerini de kaydeden Kim, “Kuzey Kore, ABD’nin arzu ettiği her türde savaşa karşılık vermeye hazır.” diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında önceki gün Güney Kore ile Kuzey’i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge’yi (DMZ) ziyaret etmiş ve burada yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek “ABD’nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

“En Sert Şekilde Cevap Verilecek”

Kim In Ryong, ABD’nin bölgeye askeri güç ve silah göndermeye devam ettiğini de belirterek, bunların kendilerini korkutamayacağını, provakasyonlara en sert biçimde cevap vereceklerini söyledi.

Askeri tehditlere karşı silahlanmayı sürdüreceklerini ifade eden Kim In Ryong, nükleer testlere devam edileceğine ilişkin başkent Pyongyang’dan açıklama yapıldığını, yeri ve zamanı uygun olunca bunun gerçekleşeceğini kaydetti.

Kim In Ryong, BM Güvenlik Konseyi’nde 28 Nisan’da Kuzey Kore’nin nükleer programına ilişkin özel toplantı düzenlenme kararı alınmasını da eleştirdi.

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