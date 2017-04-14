Kuzey Kore: ABD İsterse Savaşa Gideriz

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14.04.2017 13:05
Kuzey Kore: ABD İsterse Savaşa Gideriz
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, ABD’nin Başkanı Donald Trump yönetiminde “daha hırçın ve agresif” olmaya başladığını söyledi.

ABD işlerinden sorumlu Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, başkent Pyongyang’da Associated Press ajansına verdiği özel demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı tweetler ve genişlettiği tatbikatlar ile Kore yarımadasında tansiyonu yükselttiğini ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Trump’ın Kuzey Kore’ye yönelik politikalarını geçmiş yönetimle karşılaştırdıklarını belirten Han, ABD’nin, eski başkan Barack Obama dönemindekinden “daha hırçın ve agresif” olmaya başladığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.

ABD’yi, Kuzey Kore ordusunu provoke etmemesi konusunda uyaran Han, “Onlar isterse savaşa gideriz. Hâlihazırda elimizde güçlü nükleer caydırıcı silahımız var.” dedi.

Han, ABD’nin önleyici saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarında eli kolu bağlı durmayacaklarını da vurguladı.

Han, ABD ile Güney Kore’nin ortak tatbikatları, ABD’nin uçak gemisi USS Vinson ve ona bağlı harp filosunu Kore yarımadası açıklarına gönderme kararı ve Trump’ın “Kuzey Kore belasını arıyor.” şeklindeki Twitter paylaşımının, bölgede gerilimi arttırdığını söyledi.

Bakan Yardımcısı, “Trump, agresif ifadeleriyle daima provoke ediyor. Sorun çıkaran Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti değil, ABD ve Trump’tır.” ifadelerini kullandı.

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