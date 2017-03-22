Kuzey Kore: ABD ile Savaşa Hazırız, Korkmuyoruz

Kuzey Kore, ABD ile savaşa hazır olduklarını ve silahlanmalarını engellemek için gerçekleştirilebilecek müdahalelerden korkmadıklarını açıkladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un daha sert yaptırımlar ve olası bir askeri müdahaleden bahseden sözleri eleştirildi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silahlar ve roketlerden vazgeçmeyeceği vurgulandı.

“Bizi Korkutabileceklerini Sanıyorlar”

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’ndan yayınlanan açıklamada, “Nükleer güç adaletin kılıcıdır ve sosyalist anavatan ile üzerinde yaşayan insanların hayatlarını savunmak için en güvenilir caydırıcı araçtır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ABD’nin istediği her savaşa yanıt verecek kapasitemiz ve irademiz vardır. İş adamından dönme ABD yetkilileri bizi korkutabileceklerini sansa da yakında bu yöntemin işe yaramadığını görecekler.”

ABD Ne Demişti?

Kuzey Kore’nin geçen hafta yaptığı füze denemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin lideri Kim Jong-un’un “çok kötü” davrandığını söylemişti.

Rex Tillerson ise “Açık olacağım: Stratejik olarak sabırlı olma politikamız sona erdi. Yeni diplomatik, güvenlik ve ekonomik adımları değerlendiriyoruz ve tüm seçenekler masada.” demişti.