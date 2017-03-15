Kuzey Buz Denizi’nde Çöp Adası Oluşabilir!

»Ana Sayfa»Dünya
15.03.2017 14:05
Kuzey Buz Denizi’nde Çöp Adası Oluşabilir!
Dünya denizlerindeki altıncı çöp adasının Kuzey Buz Denizi’nde ortaya çıkmasının mümkün olduğu, çöp adalarının deniz yüzeyinin altında oluşmaya başladığı için onları tespit etmenin zor olduğu bildirildi.

Denizlerdeki kirlenmeyi inceleyen uzmanlar, Kuzey Buz Denizi’nde plastik ve çöplerden oluşan bir adanın ortaya çıkmasına yönelik tehlikeye dikkat çekti.

Bugüne kadar Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarında beş adet çöp adası oluşmuştu.

İngiltere’de yayımlanan i gazetesinin manşetinden yayımladığı plastik kirliliği dosyasında yer alan habere göre, Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden Melanie Bergmann, bölgedeki plastik atıklarında artış gözlediklerini açıkladı.

Bergmann, dünya denizlerindeki altıncı çöp adasının Kuzey Buz Denizi’nde ortaya çıkmasının mümkün olduğunu, fakat çöp adalarının deniz yüzeyinin altında oluşmaya başladığı için onları tespit etmenin zor olduğunu söyledi.

En Büyüğü Pasifik’te

Kuzey Buz Denizi bugüne kadar en az kirlenen denizler arasında yer alıyordu.

Gazetenin çevre editörü Tom Bawden’ın haberine göre, bu çöp adalarının en büyüğü Hawaii ile California arasında yer alıyor. Burada çöplerin en yoğun olduğu bölgenin alanı bir milyon metrekareye yakın.

Gazeteye göre, bunda içecek şirketlerinin de rolü var. Gazetenin ulaştığı şirket temsilcileri, kirlilikle mücadele için daha fazla şey yapabileceklerini kabul ederken Coca Cola, İngiltere’nin tartıştığı plastik şişelere depozito önerisine olumlu yaklaştı.

2015’te plastik kirliliğini azaltmak için büyük marketlerin plastik poşetlerden ücret almasını zorunlu kılan İngiltere, bu sayede 2015’te 7 milyar olan senelik poşet kullanımını 2016’da 500 milyona indirmeyi başardı.

Kaynak: BBC Türkçe

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