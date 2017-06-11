Kuveytlilerden Katar'a Sosyal Medyadan Destek

Kuveytliler, sosyal medya platformu Twitter'da açtıkları "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın abluka uyguladığı Doha yönetimine destek verdi.

Twitter üzerinden perşembe günü başlatılan kampanyaya Kuveytliler yoğun ilgi gösterdi. Katar'a yönelik ablukanın kırılması çağrısıyla açılan "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle şu ana kadar yaklaşık 16 bin tweet atıldı.

Kuveytli Abdullah eş-Şalani, "Yarın Körfez ülkeleri arasındaki problem çözülür. Yapılanlar, bu düşmanlığı çıkaran sorumsuz ve umursamaz kişilerin başına kalır." şeklinde yorum yaptı.

Levleve ez-Zayidi isimli Kuveytli de 1990'da Irak'ın ülkelerine düzenlediği saldırı sırasında Katarlıların tutumunu hatırlattı. Zayidi, Kuveyt'teki El-Cehra ve Hitan bölgesiyle Katar'daki El-Vekra ve Er-Reyyan bölgesinin bir farkı olmadığını ifade etti.

Duha en-Nuaymi isimli kullanıcı koyduğu video ile eski Katar Emiri Halife bin Hamad Al Sani'nin, Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında söylediği "Kuveyt, egemen ve bağımsız bir devlettir. Hepsinden öte Kuveyt bizden bir parçadır." sözlerini paylaştı.

Dr. Sünyan paylaşımında "Katarlıların krizde gösterdiği edep ve metanetten" övgüyle söz ederken, Abdullah el-Umri de Katar halkının iyiliklerinden bahsederek, diğer Körfezlilere kötülük yapamayacak insanlar olduğunu anlattı. Umri, "Katar halkıyla dayanışma için Katar Hava Yolları'nı kullanacağım. Gidiş ve dönüşte Doha'ya uğrayacağım." ifadesini kullandı.

Kuveytli bazı Twitter kullanıcılarının da Katar'da ziyaret edilebilecek yerlerin fotoğraflarını paylaştığı dikkati çekti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.